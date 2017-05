Japanska princeza se odrekla kraljevskog statusa jer će se udati za pravnika

Foto: AFP

Članica japanske kraljevske porodice princeza Mako predala je svoj kraljevski status jer će se udati za sasvim običnog muškarca.

Članica japanske kraljevske porodice princeza Mako predala je svoj kraljevski status jer će se udati za sasvim običnog muškarca.

Dvadesetpetogodišnja unuka cara Akihita zaručila se sa pravnikom Keiom Komurom kojeg je upoznala dok je studirala. Prema japanskom zakonu imperije, princeza mora napustiti kraljevsku porodicu ako se uda za osobu koja nema kraljevsku krv.



Očekuje se da će ovaj potez izazvati raspravu o kraljevskom naslijeđu, kao i to da će car uskoro abdicirati. Nijedan japanski car nije abdicirao dva stoljeća i zakon to trenutno ne dozvoljava, ali se trenutno razmatraju izmjene zakona kako bi mu se to dozvolilo. Naslijediti ga mogu prinčevi Naruhito, Fumihito, Hisahito i Masahito.



Princeza Mako i Kei Komuro su se upoznali 2012. godine u restoranu, kada su oboje studirali na Međunarodnom univerzitetu Christian u Tokiju. Par će se uskoro i službeno zaručiti na ceremoniji u okviru koje slijedi razmjena darova. Mako je već otišla iz palače.



I njena tetka Sayako udala se za običnog čovjeka 2005. godine, što je bilo prvi put da je član japanske kraljevske porodice ostao bez tog statusa. Preselila se u jednosoban stan, učila je voziti automobil, kupovati u marketima i birati namještaj - sve što nije radila u palači.