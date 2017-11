Ime Bona Voxa se pojavilo u aferi Paradise Papers: Uvjeren sam da je kompanija plaćala porez

Bono Vox (Foto: EPA-EFE)

Popularni irski pjevač i član grupe U2 Paul David Hewson, poznatiji kao Bono, odnosno Bono Vox, spomenut je u aferi Paradise Papers, dokumentima koji otkrivaju utaju poreza.

Bono je poslao svoju izjavu BBC-u te je istakao da bi bio ekstremno uznemiran ukoliko bi bio umiješan u bilo šta što je manje od primjernog. Dodao je da pozdravlja objavljivanje dokumenata u kojem se navodi i da je shopping centar u Litvaniji, u kojem on ima udio, također pod istragom zbog poreznih nepravilnosti.



Pjevač je ponovo pozvao na transparentnost onoga što "vlade već znaju".



"Bio bih ekstremno uznemiren ukoliko bi, iako sam pasivni manji investitor u UAB2 u Litvaniji, bilo urađeno nešto s mojim imenom, a da je manje od primjernog. Oni koji vode kompaniju su me uvjerili da plaćaju porez, no, ako to nije slučaj, želim to znati koliko i porezna uprava. Pozdravljam njihove poteze koji su najavili. Oduvijek sam se zalagao za da offshore kompanije budu transparentne, zbog toga je moje ime u dokumentima. Činjenica je da mi je drago zbog ovih objava, ne trebaju 'curiti' dokumenti kako bi se znalo o čemu se radi. Moraju postojati javni registri kako bi mediji i javnost mogli vidjeti šta vlade već znaju", poručio je Bono.