Gwyneth Paltrow: Ko ne bi želio biti s Bradom Pittom, a ja sam zeznula vezu s njim

Gwyneth Paltrow (Foto: EPA)

Američka glumica i pjevačica Gwyneth Paltrow priznala je u radijskoj emisiji Girlboss da nije najbolja djevojka kada je u vezi i da je odgovorna za raskid s Bradom Pittom s kojim je bila u vezi od 1995. do 1997. godine.

"Zeznula sam mnogo veza. Zapravo sam prilično dobra prijateljica, sestra, kćerka, čak i majka ali sam veoma ranjiva u uvijek zeznem romantične odnose. Potrebno je baš mnogo rada i truda kako bih došla u fazu da ta veza bude dobra", priznala je Paltrow.



S Bradom Pittom bila je u vezi dvije godine, a raskinula je s njim u trenutku kada ju je Brad htio zaprositi.



"Zeznula sam. Nisam bila dobra za njega, a sve su htjele biti s njim. Pa to je Brad Pitt, ko ne bi htio biti s njim?", rekla je.



Nakon raskida s Bradom bila i u trogodišnjoj vezi s Benom Affleckom.



"On nije bio dobar za samog sebe u to vrijeme, pa nije mogao biti dobar niti za mene", zaključila je.