Glumica Heather Lind optužila bivšeg lidera SAD-a Georgea H.W. Busha za seksualni napad

Heather Lind (Foto: EPA-EFE)

Glumica Heather Lind optužila je bivšeg američkog predsjednika Georgea H.W. Busha za seksualni napad koji se desio prije četiri godine.

Glumica Heather Lind optužila je bivšeg američkog predsjednika Georgea H.W. Busha za seksualni napad koji se desio prije četiri godine.

Lind je na Instagramu izjavila kako je biši lider SAD-a jednom prilikom dodirnuo s leđa, a potom izgovorio "prljavu šalu". Ona je svoje iskustvo podijelila na Instagramu uz fotografiju na kojoj se rukuju bivši američki predsjednici Barack Obama i George H.W. Bush na humanitarnom koncertu za žrtve uragana koji su nedavno pogodili Ameriku.



"Uznemirila me danas fotografija na kojoj Barack Obama pruža ruku Georgeu H.W. Bushu na skupu biših predsjednika na koncertu u Texasu. Imam veliko poštovanje prema predsjednicima, ali kada sam imala priliku upoznati Busha prije četiri godine na promociji historijskog televizijskog showa na kojem sam radila, on me seksualno napao dok sam pozirala za fotografiju. On se nije rukovao sa mnom. Dodirnuo me s leđa iz njegovih kolica dok je njegova supruga Barbara Bush stajala pored njega. Rekao mi je prljavu šalu, a potom me ponovo dodirivao. Barbara je prevrtala očima kao znak upozorenja da to više ne radi. Njegov zaštitar mi je rekao da nisam trebala stati pored njega", napisala je glumica.



Glasnogovornik bivšeg predsjednika negirao je sve Lindine navode.



"Predsjednik Bush nikada ne bi učinio ništa takvo. On ne bi namjerno izazvao nikakve nevolje, pod bilo kakvim uslovima. Gospodin Bush se izvinjava glumici ukoliko je njegov pokušaj humora bio uvredljiv", kazao je Bushov glasnogovornik.



Iako Lind nije precizno napisala na promociji kojeg showa je upoznala Busha, američki mediji otkrivaju da je to bilo u martu 2014. godine u Houstonu na predstavljanju serije "Turn: The Washington Spies" u kojoj je Lind glumila Annu Strong.



Glumica je dodala na Instagramu kako se nada da će njena objava pomoći drugim ljudima.



"Ustvari mogu pomoći ljudima. Mogu biti simbol demokratije. Mogu odbiti da ga zovem predsjednikom i priznati sve druge zloupotrebe moći na koje naiđem. Moji prijatelji i producenti me podržavaju. Zahvalna sam na hrabrosti drugih žena koje su progovorile o njihovim iskustvima seksualnih zlostavljanja i uznemiravanja. Zahvaljujem se predsjedniku Baracku Obami za gest poštovanja koji je pokazao Georgeu H.W. Bushu radi naše zemlje, ali ja ga ne poštujem", zaključila je Lind na Instagramu uz hashtag "Metoo" koji je naročito popularan proteklih dana nakon što su brojne glumice optužile holivudskg producenta Harveya Weinsteina za seksualna zlostavljanja.