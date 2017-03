Gigi Hadid otkrila svoje pravo ime

Gigi Hadid (Foto: EPA)

U svijetu mode ime Gigi Hadid posljednjih godina je najzvučnije. Međutim, jako malo ljudi poznaje šta zaista piše u knjizi rođenja ove 19-godišnje ljepotice.

Naime, Jelena Noura Hadid ili umjetnički Gigi, nedavno je otkrila za magazin Style kako je njena mama Yolanda Foster, zvijezda reality showa "Real Housewives of Beverly Hills", izmislila umjetničko ime za svoju kćerku.



"Moju mamu je baka zvala Gigi, a onda je i ona mene počela zvati tim imenom", kazala je Gigi, prenosi Elle.



Međutim, kada je krenula u školu, kaže kako je njen nadimak brzo postao i njeno prvo ime.



"U prvom ili drugom razredu osnovne škole u mojoj učionici je bila još jedna djevojčica imena Jelena, pa bi često nastala zabuna kada bi nas učitelj prozivao. Zato je pitao moju mamu za neki nadimak kojim me zove i ona je rekla Gigi", otkrila je ona za Style.



Gigi je prvi modni angažman imala sa dvije godine kada ju je otkrio Paul Marciano, osnivač modne kuće Guess. Bila je to kampanja za liniju Baby Guess i već tada je pokazala da je predodređena za uspjeh. Sa tenom boje meda poput Lauren Hutton, punim usnama i plavim loknama u stilu Bottichellijeve Venere, svoj egzotični kalifornijski izgled duguje majci Holanđanki, bivšem modelu Yolandi Foster i ocu Palestincu, građevinskom preduzetniku Mohamedu Hadidu.