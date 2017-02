George Clooney na dodjeli nagrade César oštro kritikovao Trumpa

Na 42. dodjeli nagrade César u Francuskoj glumac George Clooney dobio je počasnu nagradu za doprinos filmu, a tom prilikom je oštro kritikovao Donalda Trumpa.

Na 42. dodjeli nagrade César u Francuskoj glumac George Clooney dobio je počasnu nagradu za doprinos filmu, a tom prilikom je oštro kritikovao Donalda Trumpa.

U svom sedmominutnom govoru Clooney je upozorio kako politička klima u Americi utječe na svijet.



"Stojimo danas ovdje, a svijet prolazi kroz značajne promjene. Kao građani svijeta moramo raditi više i više i ne dopustiti da pobijedi mržnja", rekao je Clooney.



Igrom riječi Clooney je iskritizirao Trumpa i poručio kako ljubav pobjeđuje mržnju, hrabrost pobjeđuje strah, a ispravno pobjeđuje krivo ("Love Trumps hate, courage Trumps fear and always right Trumps wrongs).



Francuski glumac Jean Dujardin, koji se nalazio na pozornici pored Georgea i prevodio njegov govor na francuski, dodao je kako je Trump opasan po svijet.



Clooney se u govoru osvrnuo i na trudnu suprugu i blizance koje očekuje.