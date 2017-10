Popularna glumica Gal Gadot u novom skeču američke emisije "Sutarday Night Live" glumi Amelu porijeklom iz BiH koja nema pojma kako je izašla na večeru s bivšim zatvorenikom i zvijezdom američkog fudbala O.J. Simpsonom, kojeg igra Kenan Thompson.

"Amela, kakvo je to ime?", upitao je O.J. Simpson glumicu na početku skeča koji je nasmijao brojne Amerikance.



Amela mu je odgovorila kako je iz BiH kada su počeli razgovarati o ratu iz 90-ih godina.



"Bio je to rat za nezavisnost. Bili smo jako izolirani od svijeta izvana. Užasno je bilo", ispričala je Amela O.J. Simpsonu na šta joj je on odgovorio: "Drago mi je da si preživjela kako bih te mogao upoznati".



Nakon priče o BiH, Amela počinje ispitivati O.J. Simpsona o njegovom porijeklu. Kada primijeti kako se ljudi iz restorana počinju čudno ponašati prema njemu, Amela ga počinje ispitivati o poslu kojim se bavi.



"Može se reći kako sam se povukao. Nekada sam bio jako dobar atletičar", odgovorio joj je O.J. Simpson.



Na kraju skeča, Amela javlja prijateljici kako se super provodi s O.J.-em nakon čega joj počinju stizati brojne poruke, dok ih iza leđa snimaju gosti iz restorana.



"Neki ljudi zaista nemaju srama", govori O.J. Simpson na kraju te napušta restoran s Amelom.



Podsjećamo, O.J. Simpson je nakon devet godina nedavno pušten iz zatvora u Nevadi. On je 2007. godine optužen za oružanu pljačku, napad smrtonosnim oružjem te još deset drugih djela. Također, 1995. godine bio je optužen za ubistvo svoje bivše supruge Nicole Brown i njenog prijatelja Ronalda Goodmana.