Djevojka princa Harryja nije prisustvovala ceremoniji vjenčanja Pippe Middleton

Foto: EPA

Bez obzira na glasine da će princ Harry na vjenčanje Pippe Middleton doći sa djevojkom Meghan Markle, holivudska glumica nije prisustvovala ceremoniji u crkvi sv. Marka.

Bez obzira na glasine da će princ Harry na vjenčanje Pippe Middleton doći sa djevojkom Meghan Markle, holivudska glumica nije prisustvovala ceremoniji u crkvi sv. Marka.

Britanski mediji pisali su i da će Pippa Middleton zabraniti dolazak svim ženama koje nemaju prsten na ruci, a među njima je i Meghan. Međutim, holivudska glumica se ipak pojavila sinoć ali samo na zabavi nakon vjenčanja.



Sručnjak za kraljevsku porodicu Richard Fitzwilliam rekao je da je razlog to što Pippa nije htjela da je iko zasjeni, a s obzirom na to da bi Meghan i Harryju bi bilo prvo službeno pojavljivanje u javnosti kao paru pažnja medija i javnosti bila bi usmjerena na njih.



Navodno su se Meghan i Harry složili s tim, pa je holivudska glumica naknadno došla na vjenčanje ne privlačeći pažnju. Nažalost, fotografije još uvijek nisu dostupne javnosti, a britanski mediji pišu da je Meghan blistala u kompletu boje breskve koji potpisuje dizajner Alexander McQueen.



Mnogi smatraju kako je ovo velika stvar jer upućuje na to da je veza zaista ozbiljna. Ovo je također prvi put da su se na istom mjestu javno našli William i Kate te Harry i Meghan.