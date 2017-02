Dan nakon što su ga vrijeđali na rasnoj osnovi: Jamie Foxx oduševljen ljepotama Dubrovnika

Iako se jučer požalio kako su ga u jednom dubrovačkom restoranu dva gosta napala i vrijeđala na rasnoj osnovi, oskarovac Jamie Foxx brzo je zaboravio taj incident i snimio kratki video kojim je svojim prijateljima pokušao približiti ljepote Dubrovnika.

#Terrellboy #croatia #backonmyfunnyshit #thankful #blackman #shining A post shared by Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) on Feb 20, 2017 at 10:57pm PST

"Evo me u Hrvatskoj. Ludilo je. Za mladog momka iz Texasa ovo je vrhunac. Vidio sam puno toga, ali ovo je nevjerovatno. Nemojte nikada sumnjati u to da se snovi mogu ostvariti. Pogledajte me! Pa ovdje su me smjestili u dvorac. Dvorac! Ljudi tu govore drugim jezikom, no smjestili su me odmah uz more i počastili šampanjcem", rekao je Foxx u videu koji je objavio na Instagramu.Foxx boravi u Dubrovniku radi snimanja filma "Robin Hood: Origins" koji će se snimati naredne dvije sedmice, a u kojem glumi Little Johna.