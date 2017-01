Pjevačica Britney Spears je prvi put progovorila o svom novom dečku Samu Asghariju koji se pojavljuje u njenom spotu za pjesmu "Slumber Party". Spears je kazala da su se upoznali upravo na snimanju spota.

Pjevačica Britney Spears je prvi put progovorila o svom novom dečku Samu Asghariju koji se pojavljuje u njenom spotu za pjesmu "Slumber Party". Spears je kazala da su se upoznali upravo na snimanju spota.

"Prilikom snimanja jedne scene sjedili smo zajedno 20 minuta, tako da smo bili prisiljeni razgovarati. Znao je moje ime, ali nije imao pojma o meni. Ni ja nisam znala ko je on. Počeli smo razgovarati o sushiju i stvarima koje volimo i dogovorili se da jedan dan odemo na sushi i on mi je dao svoj broj", ispričala je Britney.Spot za Slumber Party je snimljen puno prije premijere u novembru, ali 35-godišnjakinja kaže da svog novog dečka neko vrijeme nije zvala."Nije to bila ozbiljna stvar. Njegov broj sam pronašla u torbi nakon pet mjeseci. Pomislila sam da je sladak i nazvala sam ga. Veoma je zabavan i smiješan", kazala je pjevačica.Par je prvi put viđen zajedno u novembru, a pjevačica je nedavno objavila fotografiju fitness modela u toplesu uz natpis: "U ovog sam ludo zaljubljena".