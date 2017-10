Nekadašnja članica ženskog pop benda Pussycat Dolls Kaya Jones šokirala je javnost izjavama o svojim bivšim saradnicama, tvrdeći kako su neke od njih bile u lancu prostitucije.

Nekadašnja članica ženskog pop benda Pussycat Dolls Kaya Jones šokirala je javnost izjavama o svojim bivšim saradnicama, tvrdeći kako su neke od njih bile u lancu prostitucije.

Kaya Jones (Foto: EPA-EFE)

Jones tvrdi kako je liderica benda Nicole Sherzinger bila jedna od njih."I moja istina je da nisam bila u ženskoj pop grupi. Bila sam u lancu prostitucije. Potpisale smo i bile poznate dok je svako ko nas je posjedovao zarađivao. Pitali su me koliko je to loše. Dovoljno loše da sam odustala do svojih snova, kolegica i ugovora od 13 miliona dolara. Znale smo da ćemo biti prve", kazala je Jones.Istakla je kako je biti članica grupe značilo da moraju biti timski igrači koji spavaju s onim s kim im kažu."Nakon što vas navuku na droge ili zalude, onda to koriste protiv vas. Vodila sam redovno dnevnik i sve zapisala. Holivudskim zvaničnicima sam to rekla 2004. godine, 2005. i 2006. godine medijima. Progovorila sam i 2011. godine. Nadam se da me čujete i sada u 2017. godini", kazala je.Jones je jedna od mnogih žena koje su progovorile o industriji zabave nakon bombastičnih otkrića koja su osramotila i razotkrila filmskog mogula Harveya Weinsteina kao serijskog seksualnog predatora. Na dugačkoj listi žrtava su i Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow i Rose McGowan."Nadam se da je holivudska elita nervozna večeras. Ko zna, možda sutra vaša porodica i prijatelji saznaju ko ste zaista. Kao djeca preživjeli smo zlostavljanje, ali sada smo odrasli. Jeste li spremni sada da se borite, jer svi izgledate staro", poručila im je.Osnivačica benda Robin Antin kazala je u jednom intervjuu kako Jones nikada službeno nije postala članica benda. Istakla je kako je bila šokirana kada je čula njene izjave, kazavši kako su odvratna laž i da Jones traga za svojih 15 minuta u medijima.Jones je nazvala Antin "majkom iz pakla" i optužila je da je uzrok samoubistva Simone Battle koja je bila članica grupe G.R.L."Želim da majka iz pakla prizna zašto je djevojka iz drugog ženskog benda počinila samoubistvo? Reci javnosti kako si nas mentalno slomila", napisala je Jones na Twitteru.Nicole Scherzinger se još nije oglašavala o ovoj temi.