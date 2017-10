Plus size model Ashley Graham 30. rođendan odlučila je proslaviti sa svojih sedam najbližih prijateljica na Costa Rici, gdje je u privatnoj vili napravila fotografije za svoju novu liniju kupaćih kostima.

Ashley Graham s prijateljicama (Foto: Courtesy)

Ashley Graham (Foto: Courtesy)

Ashley Graham (Foto: Courtesy)

Ashley Graham (Foto: Courtesy)

Njena prva kolekcija kupaćih kostima "Swimsuits For All" ostvarila je veliki uspjeh. Atraktivna Graham još jednom je poslala poruku kako žene ne trebaju skrivati svoje obline te kako konfekcijski broj nije presudan za odličan izgled na plaži.Nova Ashleyjina kolekcija kupaćih kostima "Essentials" uključuje različite kostime za sve žene, mršavije i deblje. Kako je Graham kazala, željela je napraviti kostime u kojima će se svaka žena osjećati samopouzdano i seksi."Pojedini tradicionalni brendovi pretpostavljaju kako će žene s većim kukovima ili grudima željeti pokriti svoje tijelo, ali ja znam da to nije istina. Nakon što su moju prvu kolekciju kostima prihvatili ljudi iz svih dijelova svijeta, znala sam da moram nastaviti svoj rad kako bih inspirisala žene da vole svoje tijelo", rekla je Graham za Elle koja je dodala kako je njen najdraži kupaći kostim bikini na vezanje.Graham kaže kako ne razmišlja o tome što ulazi u tridesete godine. Na pitanje šta bi poručila samoj sebi kao 20-godišnjakinji, ona je odgovorila: "Ne uzimaj ne kao odgovor. Nastavi raditi naporno, ti stvaraš historiju djevojko".Kupaći kostimi iz kolekcije "Essentials" dostupni su za narudžbu putem web stranice Swim Suits For All.