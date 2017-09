Angeline Jolie: Ne uživam u tome što sam sama, pokušavam preživjeti dan po dan

Foto: EPA

Glumica i rediteljica Angelina Jolie je priznala da ne uživa u tome što je slobodna i sama. Otkrila je to govoreći o teškoj godini nakon razvoda s Bradom Pittom.

Angelina i Brad zajedno imaju šestero djece, a zahtjev za razvod predali su 2016. godine, nakon dvije godine braka. Nedavno je za Vanity Fair kazala da je stres zbog porodičnih problema doveo do razvijanja Belove paralize.



"Ne uživam u tome što sam sama. To nije nešto što sam željela i nema ništa lijepu u tome, samo je teško. Ponekad se čini da mi sve ide od ruke, ali zapravo samo pokušavam preživjeti dan po dan. Emotivno je to bila teška godina", kazala je Angelina za Telegraph.



Angelina je prije mjesec dana objavila prvi trailer za svoj novi film "First They Killed My Father".