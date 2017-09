Angelina Jolie: Moja djeca su mi najbolji prijatelji, ne brinu me mišljenja drugih

Angelina Jolie (Foto: EPA-EFE)

Angelina Jolie i Brad Pitt su prošle godine, nakon 12 godina veze, najavili razvod. Od tada su Angelini najveća podrška njena djeca, a u intervjuu za New York Times rekla je kako se uvijek mogu osloniti jedni na druge i kako bolje prijatelje od njih nema.

"Iza nas je veoma teško razdoblje i bolna situacija, a ja sada samo želim da je moja porodica zdrava", rekla je Angelina.



Rekla je kako nema vremena baviti se time šta drugi misle.



"Nikada nisam ni očekivala da će me svi razumjeti i da ću se svima dviđati. I to mi je uredu jer mi je najvažnije da moja djeca znaju ko sam", rekla je.



Rekla je kako joj je porodica prioritet te kako, zbog djece kojoj je razvod s Bradom teško pao, odlučila ne raditi i ostati s njima kako bi lakše prebrodili taj period.



"Jednostavno su me trebali uz sebe pa sam sve pauzirala. Sjedim i razgovaram s njim, jer na njim sve utječe. Svako putovanje i novi projekt pokušavam prilagoditi njima", rekla je.



Priznala je da je napokon "malo jača" i rekla kako su ona i njena djeca napokon spremni ponovo upoznavati svijet.