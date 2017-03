Adele konačno priznala da je udata za Simona Koneckog

Foto: EPA

Britanska pjevačica Adele Laurie Blue Adkins konačno je priznala da je u braku sa Simonom Koneckim, okončavši time višemjesečne medijske spekulacije.

Britanska pjevačica Adele Laurie Blue Adkins konačno je priznala da je u braku sa Simonom Koneckim, okončavši time višemjesečne medijske spekulacije.

Pjevačica je na bini u australskom Brisbaneu govorila o megapopularnoj pjesmi "Someone Like You" kada je dodala "sada sam udata", aludirajući na sličan stih u samoj pjesmi.



"To je ono čega se želim sjećati - osjećaj koji sam imala na početku ljubavne veze je inspiracija za pjesmu. Bez obzira na težak raskid, osjećaj kada se prvi put u nekoga zaljubite je najljepši na svijetu. Ovisna sam o tom osjećaju. Očigledno, sada ne mogu prolaziti kroz taj osjećaj jer sam udata", rekla je Adele.



Glasine o Adelinom braku sa Koneckim traju nekoliko mjeseci, a na nekoliko fotografija njih dvoje nose prstenje, što je dodatno zainteresovalo fan bazu popularne pjevačice. Inače, par ima četverogodišnjeg sina Angela.