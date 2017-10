U petak, 20.10.2017. sa početkom u 20 sati, Coloseum Club će proslaviti svoj jubilarni 15. rođendan onako kako i dolikuje najboljem centru zabave u Sarajevu. Kao i proteklih godina, rođendan će imati i svoju tematiku, a ovaj put inspiracija je Rim i rimsko carstvo.

Dobru zabavu i sjajnu atmosferu će kreirati Adis Škaljo & Puls te Blackberries bend, a već tradicionalno voditelj programa je Emir Cocalić koji će se pobrinuti da održi slavljeničku atmosferu.Gosti će imati priliku uživati i u raznim animacijama, a na vama je da dođete i otkrijete šta je to Coloseum pripremio samo za vas.Biće dodjeljene i brojne nagrade koje je Coloseum Club obezbjedio sa svojim brojnim partnerima:Dr.Pasha, L'OCCITANE en Provence, Amedex Muzički centri Amadeus, Courtyard by Marriott Sarajevo, Cinema City Multiplex, U.S. Polo Assn i Cacharel, Eld Satovi i nakit, Zvuk i Slika, No+Vello Fotoepilacija BiH, Catrice Bosna i Hercegovina, Ma`ab Spa Center, Lush BiH, Astra i Borovo, Restaurant LibertAs.Srdačno Vas pozivamo da zajedno proslavimo naš 15. rođendan u vašem i našem omiljenom centru zabave i igre. Više informacija na facebook stranici Ulaz na rođendansku zabavu Coloseum Cluba je besplatan.Vidimo se!Coloseum Club, vaš centar zabave i igre.