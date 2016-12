Prodaju se pisma koja je princeza Diana slala svom slugi iz Buckinghamske palače

Dirljiva pisma koja je princeza Diana slala svom slugi iz Buckinghamske palače prvi put su predstavljena javnosti te će se naći na aukciji početkom januara.

Pisma prodaje porodica pokojnog Cyrila Dickmana koji je bio sluga u Buckinghamskoj palači više od 50 godina. On je bio posebno blizak s princezom Dijanom.Često mu je slala pisma, a pisala mu je o odnosu svojih sinova. U penziju je otišao sa 65 godina, a prije smrti posjetio ga je i princ Charles.Umro je prije četiri godine, a pisma su pripala njegovom unuku koji ih sad stavlja na aukciju. Njihova vrijednost procjenjuje se na 15 hiljada funti.Kada je Cyril bio bolestan, princeza je često provjeravala kako se on osjeća."Pišem ti ovo kratko pismo jer me zanima kako si. Žao mi je što ti nije dobro. Nedostaješ nam u Buckinghamskoj palači", napisala je Dijana u jednom pismu.