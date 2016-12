Preminuo britanski književnik Richard Adams

Britanski književnik Richard Adams najpoznatiji po djelu "Watership Down" preminuo je u 96. godini, saopćila je njegova porodica.

Dječija knjiga "Watership Down" koja govori o grupi zečeva koji su u potrazi za novim domom nakon što je njihov uništen, objavljena je prvi put 1972. godine i postala bestseller.



Proglašena je publikacijom godine i osvojila medalju Carnegie.



Adamas koji je iz Berkshirea, napisao i djela "Shardik", "The Plague Dogs" i "The Girl in a Swing". Sva djela nastala su kao priče za laku noć koje je pričao svojim kćerkama.



"Richardova voljena porodica s dubokom tugom obavještava sve da je njihov voljeni otac, djed i pradjed preminuo na Božić", stoji su izjavi porodice.



"Watership Down" je adaptiran za film koji je prvi put emitovan 1978. godine oduševio i rasplakao mnogu djecu zbog scene u kojoj gine njihov omiljeni zec.



Napisao je veliki broj djela i dobio nekoliko nagrada. Pradjed je postao prošle godine kada se rodila praunuka Florence.