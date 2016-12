Bosanskohercegovačka manekenka i fotomodel Ema Golijanin, koja trenutno živi i radi u Miamiju, pozirala je ekskluzivno za portal Klix.ba u novogodišnjem editorijalu. Ema je također otkrila planove za 2017. godinu, kako je živjeti u Miamiju i planira li graditi glumačku karijeru.

Ema Golijanin je prije bavljenja modelingom učestvovala na nekoliko izbora ljepote, bila je Miss Earth Bosne i Hercegovine, a učestvovala je i na izborima Miss Supranational i Miss Tourism, gdje je bila prva pratilja.jer mi se to sviđalo. Imala sam želju da predstavljam svoju zemlju. Nakon toga su mi se otvorila vrata prema modnom svijetu. Ne mogu baš reći da mi je ijedna od ovih titula mnogo pomogla u karijeri jer ljudima iz modne industrije nije toliko bitno da li si miss, bitno im je da dobro izgledaš, visina, proporcije, da te voli kamera i da si profesionalac. Kad sam se počela baviti modelingom morala sam se transformisati, izgledati što prirodnije, dok se na izborima za miss traži mnogo šminke i glamur", kazala je Ema za Klix.ba.Ema je trenutno zaštitno lice kupaćih kostima, a za naš portal je otkrila kako je došlo do ove saradnje:"Lilianu sam upoznala prosle godine kada sam snimala editorijal za jedan časopis, nosila sam njene kostime. Njoj se mnogo svidjelo kako moj izgled ide uz njen brend i nekoliko mjeseci nakon toga kontaktirala me i rekla mi da želi da budem zaštitno lice za njenu novu kolekciju. Kampanju za 2016. godinu smo snimali na otoku Exuma na Bahamima, a za 2017. smo snimali na Maldivima. U narednoj godini planiramo snimanje na Kubi i u Arizoni".Osim uspjeha u promociji kostima Liliane Montoye, Ema je radila i značajnije editorijale za časopise, od kojih izdvaja one za. Zbog svog posla često putuje po cijelom svijetu, a egzotične plaže otoka Exuma su je oduševile, Tokio ju je impresionirao, a od evropskih gradova Sevilja joj je najljepša.. Ima još mnogo mjesta koja želim obići. Najviše volim da sam na egzotičnim plažama otoka Exuma koji me oduševio. Boja vode je nestvarna, tirkizna, čista... to je raj na zemlji. Nedavno sam bila i u Tokiju, preporučujem svima da posjete taj grad ukoliko su u mogućnosti. Tokio me oduševio u svakom pogledu, grad je mnogo čist, ljudi su veoma strpljivi, pristojni, tradicionalni, kulturni, a i savremeni u isto vrijeme. Volim obilaziti historijska mjesta tako da sam obišla hramove i svetilišta, carsku palaču... U Evropi mi je omiljeni grad Sevilla, oduševljena sam njenom arhitekturom", otkrila je Ema impresije sa svojih putovanja.Nedavno je snimala na Maldivima, a ispričala nam je kako izgleda jedan njen dan na snimanju."Ako snimam kampanju za kupaće kostime, nekad je to i u 4 ili 5 sati ujutro. Snimamo cijeli dan, sve do zalaska sunca, s tim da imamo pauzu za ručak. Uvijek je lakše kada su dvije ili tri djevojke na setu, jer snimati cijeli dan na suncu zna biti naporno. Ali kada smo na nekom egzotičnom otoku, ko bi se mogao požaliti. Snimanje kupaćih kostima mi je omiljeni posao, pogotovo pred zalazak sunca", otkrila je.S obzirom na to da je jedna od najljepših Bosanki i Hercegovki, interesovalo nas je"Volim jesti, nikad se ne izgladnjujem. Treniram kick box, plešem i trčim, to mi pomaže da budem u formi. Volim se zdravo hraniti, pogotovo kad radim. Jedem puno voća, povrća, lososa i pijem mnogo vode", kaže Ema koja se osvrnula i na život u Miamiju, za koji smatra da je super grad."Miami je super grad, veoma je multikulturalan, što mi se dopada. Mnogo ljudi misli da je to samo grad za zabavu, ali kad živiš i radiš tamo sasvim je drugačije. Klima mi mnogo odgovora jer ja volim da je uvijek toplo i sunčano, nisam ljubitelj zime. I uvijek sam motivisana da treniram i što bolje izgledam, jer tamo su ljudi većinom fit.. Nisam sigurna da li ću ostati, trenutno sam u Miamiu zbog posla, a u mom poslu se nikad ne zna, jer zahtijeva mnogo odricanja. Često putujem tako da nije isključeno da ću se za koju godinu naći u nekom drugom gradu".Nedavno je počela uzimati i. Za Klix.ba je otkrila da scensku umjetnost voli od malih nogu te da je već dobijala ponude za neke uloge, međutim, nije se smatrala spremnom te je odlučila prvenstveno ići na časove glume u slobodno vrijeme. Ema je i članica ActTrue škole za glumce u Miamiju. Zasad nije sigurna hoće li u budućnosti dobiti neku ulogu, ali svakako ima želju da se iskuša i u tome.Što se tiče njenog, Ema tvrdi da je privlače muškarci sa tamnom kosom."Privlače me više muškarci sa tamnom kosom i tamnijim očima. Ne postoji slika idealnog muškarca u mojoj glavi. Izgled je bitan jer to je prvo što primijetimo, ali najvažniji su mi kućni odgoj, maniri i karakter", kaže Ema.Ema nerijetko dolazi u Sarajevo, gdje posjećuje svoju porodicu, a za 2017. godinu jednostavno kaže da ima dosta planova. Već u januaru odlazi za Miami, a potom i u Los Angeles.Za kraj razgovora Ema je komentarisala i svoje, koji je nedavno objavio njene fotografije uz napomenu da je ona veliki fan NBA lige."Drago mi je uvijek vidjeti da me strani mediji prate. Ne pratim mnogo NBA ligu, ali volim gledati košarkaške utakmice, pratim Miami Heats i često odem na utakmicu jer imaju odličan half time show i bude baš zabavno", kazala je Ema.