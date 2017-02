I ovoga ljeta najbolja zabava i avantura u neponovljivom i jedinstvenom ambijentu, očekuje vas na četvrtom po redu "Nektar OK Festu". Početak jula i ove godine rezervišite za nezaboravan provod na Tjentištu u Nacionalnom parku Sutjeska od 30. juna do 01. – 02. jula.

I ovoga ljeta najbolja zabava i avantura u neponovljivom i jedinstvenom ambijentu, očekuje vas na četvrtom po redu "Nektar OK Festu". Početak jula i ove godine rezervišite za nezaboravan provod na Tjentištu u Nacionalnom parku Sutjeska od 30. juna do 01. – 02. jula.

Odlična muzika i zabava, najbolji izvođači, avantura, druženje, kampovanje, rafting, planinarenje te upoznavanje sa najatraktivnijim dijelovima i ponudom NP Sutjeska samo su dio onoga što vas i ove godine očekuje na Tjentištu.Imena ovogodišnjih izvođača OK Festa i paketi ponude za sve posjetioce, biće i zvanično objavljeni 01. marta.Dok željno iščekujemo novu OK avanturu, podsjetimo se na kratko samo dijela sjajne atmosfere sa "OK Festa 2016".Sve informacije, najave i dešavanja u vezi sa Nektar OK Festom i ove godine pratite na web portalu