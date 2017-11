Šesta kvalifikacijska noć u Zvezdama Granda donosi neviđeni haos u studiju. Obzirom da je većina članova žirija došla nervozna na snimanje, a posebno Jelena Karleuša, nastradale su kandidatkinje, ali i Viki Miljković.

Šesta kvalifikacijska noć u Zvezdama Granda donosi neviđeni haos u studiju. Obzirom da je većina članova žirija došla nervozna na snimanje, a posebno Jelena Karleuša, nastradale su kandidatkinje, ali i Viki Miljković.

Novost u šestoj kvalifikacijskoj noći je to da je Acu Lukasa u žiriju zamijenila Mira Škorić, koja se od početka nametnula kao strogi član žirija, ali nije to bilo ništa naspram onoga što se čulo od Jelene.



Umjesto "kafe kuharica" sada su se pojavile stjuardese, tim epitetom je Karleuša do sada već "počastila" nekoliko kandidata. Marija Šerifović je mišljenja kako je Jelena nervozna zbog prazne čaše, ali nije ona bila ta koja je dobila jezikovu juhu. Viki Miljković je ušla u još jednu raspravu sa pop divom i doživjela salvu uvreda s njene strane. Jelena joj je kazala kako je ona za nju svjetska zvijezda te da ne može prepoznati karizmu kada ju ni sama nema.



Ogromnu napetost je uspio smiriti Saša Popović koji je pokazao kako mu je supruga Suzana prvi put nakon 2004. godine došla na snimanje Zvezda Granda. Nakon toga izveli su mali igrokaz sa Mirom i Jelenom.



U šestoj kvalifikacijskoj noći je bilo dosta kandidata oko kojih su mišljenja žirija bila podijeljena. Tako je Ana Bekuta lobirala za jednu kandidatkinju, ali je Marija ostala čvrsto pri svom mišljenju. To je protumačeno kao nedostatak kolača koji su završili kod Saše Popovića.



Ko je donio kolače i ko je nevjenčana supruga Saše Popovića možete doznati u subotu 11. novembra u programu OBN-a.



Voditelji programa su simpatični Voja Nedeljković i neodoljiva Sanja Kužet.