Nakon izuzetno uspješnog debitantskog singla "Irie", talentovani pjevač i autor Zlatan Karić objavio je novu pjesmu "Let love be your game".

Tekst i muziku potpisuje Zlatan, aranžman Davor Logarić, mastering Đani Pervan.



"Svakodnevno nas truju nacionalističkom ideologijom, mržnjom, udaljavaju nas od naše prave prirode. Rade to da bi opstali jer se oni hrane našim strahovima i problemima. Upravo o tome govori moja nova pjesma, o politici koja nas truje i da je jedini spas ljubav. Moramo odbaciti predrasude koje nam nameću, moramo se vratiti pravim vrijednostima, voljeti jedni druge, pomagati jedni drugima, stvarati…bez straha koji nas paralizuje i razdvaja. Pogledajmo u sebe i oko sebe, a ne samo u ekrane i u manipulatore i političare. Jedino ljubav nas može osloboditi. Ako mi budemo bolji ljudi onda možda i možemo napraviti pravedno, zdravo i empatično društvo", kazao je Karić.



Za novu Zlatanovu pjesmu urađen je i spot čiju produkciju potpisuje Gruppa na čelu sa Amelom Pagano i Dinom Močević. U spotu se pojavljuje i sjajna Dženisa Popaja, koja je otpjevala prateće vokale i jednu dionicu pjesme, zatim Almin Redžepović Crni koji je odsvirao saksofon i jos mnogo Zlatanovih prijatelja i kolega.



"Kad su mi iz Gruppe rekli da se za spot žele inspirisati poznatim umjetničkim djelom Posljednja večera – pomislio sam da se šale. Međutim, bilo je najozbiljnije i svidjelo mi se. Biti barem na kratko u ulozi onoga koji je poslao najljepšu poruku ljubavi i razumijevanja je svakako nešto posebno. I ja imam potrebu kao čovjek da prenesem dobru poruku, da podijelim dobro. Tako su u spotu moji prijatelji odglumili apostole, a meni su stvarno kao neki apostoli današnjeg vremena: svjesni, hrabri, dobri prijatelji, braća… Nas vodi ljubav – to je ono što smo željeli da podijelimo. Na snimanju spota nam je bilo kao na odličnom partiju: ekipa, energija, atmosfera, smijeh, nek nam uvijek bude tako", ističe Karić.



Zlatan je pjesmom "Irei" iznenadio i oduševio bosanskohercegovačku javnost i publiku, izazvao pažnju u cijeloj regiji, pjesma je sedmicama bila na vrhu svih relevantnih toplista. Novom pjesmom Zlatan potvrđuje da je jedan od najtelentovanijih pjevača i autora u Bosni i Hercegovini i da ćemo o njemu još mnogo čuti.