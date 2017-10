Regionalna muzička zvijezda Željko Samardžić boravio je u Mostaru, svom rodnom gradu, ovih dana promovišući novu pjesmu i spot koji je snimio s mostarskom grupom Sinergija. Pjesma "Da je sreće" sigurno će postati hit, što će posebno obradovati mostarski bend koji je saradnjom s poznatim Mostarcem proslavio deset godina postojanja.

Igor Soldo, lider Sinergije, bio je presretan zbog jubileja, posebno zbog saradnje s Samardžićem. Kazao nam je kako je bend uvijek želio napraviti duet baš s ovim rođenim Mostarcem jer i Sinergija svira njegove pjesme, tako sada kad je sve relizirano djeluje nestvarno.Željko Samardžić koji je bio pun podrške mlađim kolegama, morao je odgovoriti i na set pitanje o sebi i svom rodnom gradu, kojem se svako malo vraća."Kad god sam u Mostaru ja se osjećam lijepo, ovo je moj rodni grad. Nekako, ne prespavam noć, ne mogu vam to opisati, to je posebna emocija. Volim Mostar svim svojim bićem i uvijek mu se rado vraćam. Pošto sam stalno na putu, najviše volim da malo udahnem Mostara, pa da onda krenem do neke druge destinacije", kazao nam je u jednom dahu Željko Samardžić.Samardžić je još jednom istakao svoje zadovoljstvo saradnjom sa grupom Sinergija, kazavši da je njihova zajednička pjesma posebna i da će u narednom periodu biti jako slušana te brzo ući na repertoare mnogih kolega.Željko nam je kazao da je sedamdesetih godina kad je on kretao sa svojom muzičkom karijerom bilo istog elana kojeg on danas vidi u Sinergiji."Sedamdesetih kad sam krenuo pjevati imao sam divne saradnike, recimo gitarista Perica Grujić. I dan danas kad se sretnemo pričamo o tim lijepim danima iz naše rane mladosti. Imao sam sreće da radim s kvalitetnim muzičarima, a posebno s kvalitetnim ljudima. Nije dovoljno da su samo kvalitetni muzičari, moraju imati i nekih lijepih ljudskih karakteristika", pojasnio nam je popularni pjevač.Kad su se počela redati sjećanja iz sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, Samardžić je krenuo spominjati neke legendarne mostarske lokacije iz tog vremena."Bile su igranke u Abraševiću koje su išle od tri sata popodne do šest uvečer, igranke u Domu Armije, u Brodarima. U Hotelu Mostar sam pjevao deset godina u komadu, a u posebno se rado sjećam igranki u sali Ekonomske škole gdje sam upoznao svoju suprugu. Moglo bi se satim pričati o tim vremenima, ali danas je Mostar kao i sve drugo u 21. stoljeću, pa pažnju treba posvećivati mladim ljudima koji su puni energije, elana i želje za uspjehom", kazao nam je Samardžić.Samardžić još kaže kako posebne emocije ima prema muzičarima iz Hercegovine, onim iz mlađe generacije, jer ako njemu niko nije mogao da pomogne, ne treba da njih muči ista sudbina."Gdje god dođem i bilo koga da sretnem uvijek kažem da sam Mostarac. Posebno sam slab na tu svoju raju koju uvijek rado slušam", kazao je Željko te najavio cijeli niz velikih koncerata u narednoj godini, beogradsku i zagrebačku arenu, ali i sigurno jedan veliki koncert u svom rodnom Mostaru.Na pitanje šta mu najviše nedostaje kad nije u Mostaru, Samardžić je imao poseban odgovor."Imam ja svojih Mostara po čitavom svijetu, gdje god dođem nađem neki svoj Mostar. U Sidneju, u Americi, Kanadi, sve su to neki moji Mostari. Uvijek ima neki moj Mostarac s kojim proćaskam i krenemo s uspomenama, doživljajima iz mladih dana. U Beogradu isto imam nekih dragih Mostaraca među kojima je Tomo Bajević s kojim se često družim", sjetno i ponosno kazao je Samardžić.Na kraju je morao objasniti i svoj novi imidž. Slikovito je kazao da kad stane pred ogledalo može sam sa sobom da razgovara, jer odraz izgleda kao neki drugi čovjek.