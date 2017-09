Pravi mali akcioni film priredili su nam Zayn Malik i Sia u novoj zajedničkoj pjesmi nazvanoj "Dusk Till Dawn".

Nekadašnji član boy benda One Direction udružio je snage sa spisateljicom i pjevačicom Siom i obradovao miliona fanova širom svijeta.



Ovo je prvi singl sa Zaynovog nadolazećeg drugog albuma, a napisali su ga Zayn, Sia i Greg Kurstin, koji je također i producent pjesme. Na spotu je radio Mark Webb, čovjek koji je bio jedan od autora Marvelovih serija "The Amazing Spider-Man" i "500 Days of Summer".



U spotu se pojavljuje britanska glumica Jemima Kirke, poznata po ulozi Jesse Johansson u TV seriji "Girls".



Malikov debitantski solo album popeo se na prvo mjesto top lista širom svijeta nakon objave singla "Pillowtalk".