Najpoznatija MC u regiji, Sassja, održala je koncert u Sarajevu u okviru još jedne noći na For the hunters stageu.

Osim energičnog nastupa i zaraznih rima, publika je čula hitove poput "Ništa" i "Njemica" gdje britko komentira i secira stanje u regiji, s kojima je Sassja osvajala prvo mjesto MTV-jeve top liste "Domaćica".



Našli su se i dobro poznati hitovi sa albuma prvijenca "Taktički praktično", a uz dozu dobrog humora, digla je publiku uz single "No, problemo”.



Inače, jedna od rijetkih ženskih MC-a u regiji, te prva žena FMJAM-a vrijedno radi na novom albumu i nastupa po festivalima u regiji.



Posljednja noć Somersby Bridgea završava sa For the Hunters Night & Magnifico, sjajnim slovenskim live zabavljačem i izvođačem, koji će nam predstaviti i pjesme sa novog studijskog albuma “Charlatan de Balkan”.