Kada su, prije nekoliko mjeseci, organizatori najavljivali da će drugo izdanje festivala MTV SummerBlast biti bombastičan završetak ljetne sezone, ni sami nisu mogli zamisliti kakav će "potres" pripremiti Will Smith, američka superzvijezda, ikona filmskog platna, dobitnik Grammyja te brojnih drugih nagrada.

"Boom Boom Boom Shake The Room" odjeknuo je Porečom, a uz vrisak hiljada obožavatelja The Fresh Prince se doslovno uzdigao posebnom platformom na pozornicu i započeo povratnički koncert o kojem će se još dugo pričati.



Jedna od najvećih holivudskih zvijezda na porečkoj pozornici izvela je neke od svojih najvećih hitova, uključujući i legendarnu pjesmu iz serije "Princ iz Bel Aira".



Iako ga na muzičkoj sceni nema više od petnaest godina, na njegovom se nastupu to nikako nije moglo primijetiti. Suveren, opušten i zabavan, zajedno s najboljim prijateljem Jazzyjem Jeffom te u pratnji vrhunskih muzičara, priredio je pravi muzički show, a hrvatske obožavatelje dočekala je i velika ekskluziva. Naime, posjetitelji festivala MTV SummerBlast imali su priliku prvi čuti kako zvuči novi Willow singl "Get Lit", a sudeći po reakcijama brojnih oduševljenih fanova nova će pjesma vrlo brzo poharati sve svjetske muzičke liste.



Will je u Hrvatsku stigao u pratnji tima koji ima skoro 50 ljudi te se smjestio u predsjedničkoj vili V Level Valamar Isabella Villas na otoku Sveti Nikola. Uživao je u raznim autohtonim delicijama, a iako mu se Poreč jako svidio većinu vremena provodio je na probama za koncert kojim je najavio veliku svjetsku turneju.



Oduševljenje Hrvatskom nije skrivao ni ekscentrični glazbenik Tinie Tempah koji je nekoliko puta tokom nastupa istakao koliko mu se ovdje sviđa, a fanovi su mu zahvalili himničnim pjevanjem te zajedničkom koreografijom.



Među live nastupima sinoć se istakao energični trojac Far East Movement, a njihov je performans začinila i atraktivna pjevačica te kombinacija multimedije i brojnih specijalnih efekata.



Švedski DJ Mike Perry bio je zadužen za početak elektroničke završnice jučerašnjeg lineupa, a zatim je pozornicu prepustio sunarodnjacima - DJ dvojcu Galantis. Njihovim je nastupom zatvoreno drugo izdanje festivala MTV SummerBlast koji je tokom dva dana na porečku Peškeru doveo više od 15 hiljada posjetitelja. Drugi dan obilježili su i nastupi Luce Cara, Jimmyja Clasha, Avadoxa te domaće legende hip hop scene Phat Phillieja.