Veliko interesovanje za nastup benda Laibach u BKC-u Sarajevo

Nakon projekcije filma "Liberation Day" 16. augusta u ljetnom kinu Metalac, u Velikoj sali BKC-a će s početkom u 23:30 sati biti održan koncert slovenačkog sastava Laibach za čiji nastup vlada veliko interesovanje.

Film "Liberation Day" govori o odlasku čuvenog benda u Sjevernu Koreju, zemlju koja nikada prije nije dozvolila nastup stranog izvođača u svojoj zemlji. Nakon završetka projekcije filma, svi posjetitelji Sarajeva za vrijeme festivala imat će priliku da uživaju u fenomenalnom spektaklu ovog kontraverznog sastava.Cijena ulaznica u pretprodaji, do 11. augusta, košta 20 KM, dok će nakon toga ulaznice koštati 40 KM.Također, prvih stotinu kupaca ulaznica za film "Liberation Day", moći će uzeti ulaznice za koncert po ekskluzivnoj cijeni od 15 KM.Ulaznice možete kupiti putem sistema kupikartu.ba te na blagajni BKC-a od ponedjeljka do subote u terminu od 10 do 17 sati.