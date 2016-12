Veliki novogodišnji koncert Sarajevo Big Banda u BKC-u

Duh novogodišnjih praznika u decembru u veliku dvoranu Bosanskog kulturnog centra donijet će Sarajevo Big Band koji će, u pratnji poznatih bosanskohercegovačkih izvođača i renomiranih solista, izvesti aranžmane svjetskih pop-rock klasika.

Sarajevo Big Band, u pratnji vokalnih solista Lidije Paulin, Elvira Bandića Bande, Tayfuna Kesgina i Fuada Backovića Deena najbolja su pozivnica za sve ljubitelje muzike da u petak, 30. decembra 2016. od 20:30 sati posjete BKC i uživaju u cjelovečernjem revijalnom programu.



Na sceni će im se pridružiti i trojica renomiranih solista, Muris Varajić na gitari, Arsen Ereš na saksofonu, te hrvatski džez trombonist, kompozitor i dirigent Miron Hauser. Ovu veče obilježiti će vrhunske izvedbe najvećih svjetskih hitova poput Englishman in New York, Rollin' in the Deep, Valerie i Happy, a kroz program će nas voditi legenda regionalne muzičke scene Elvis J. Kurtović, koji kaže da je oduvijek želio snimiti album s Big Bandom ali ga je, na žalost, preduhitrio Robbie Williams.



Nakon koncerta program se nastavlja na Jam Session pozornici na kojoj će nastupiti članovi Big Banda u izmijenjenim sastavima.



"Naš orkestar čini 25 članova koji će naizmjenično izvoditi program na Jam Session pozornici u galeriji BKC-a, a naravno pozornica je otvorena i za sve zaljubljenike muzike koji će nam pomoći da se što bolje zabavimo u ovoj čarobnoj prednovogodišnjoj noći", kazao je Vanja Rupar, organizator događaja ispred Udruženja Sarajevo Big Band.



Osigurajte svoje pozivnice na vrijeme na blagajni Bosanskog kulturnog centra.



Sarajevski Big Band obnovio je svoj rad 2000. godine, a čine ga profesionalni i renomirani muzičari, članovi Sarajevske filharmonije. Orkestar je nastao sa željom da ispuni prazninu nastalu gašenjem Plesnog orkestra RTV Sarajevo, te da nastavi tradiciju orkestarskog muziciranja u Sarajevu na polju zabavne, filmske, klasične i džez muzike. Koncerte koji pamtimo izvodili su s Kemalom Montenom, članovima benda Indexi, Oliverom Dragojevićem i drugim. Dirigent Sarajevo Big Banda je Nenad Tešić.



Sarajevo Big Band koncert realizuje u saradnji sa JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo i Ministarstvom kulture Kantona Sarajevo.