NetTV Plus najavljuje Brenin veliki koncert 11.11. u Lugner Cityju u Beču, kojim otpočinje velika turneja jedne od najvećih zvijezda Balkana.

NetTV Plus najavljuje Brenin veliki koncert 11.11. u Lugner Cityju u Beču, kojim otpočinje velika turneja jedne od najvećih zvijezda Balkana.

Breninu turneju prati najveća TV platforma naše dijaspore,NetTV Plus, koja je i pokrovitelj velike svjetske turneje "Zar je važno da l’ se peva ili pjeva?" koju Brena započinje koncertom 11.11. i kreće u pohod na cijeli svijet!"Želim da se zahvalim NetTV Plusu što ćemo zajedno biti na turneji i što su omogućili da veliki broj mojih vjernih slušalaca i poštovalaca u Austriji može da pronađe karte u njihovim poslovnicama. Velike stvari mogu samo najveći da urade! Ovo je ujedno i proslava 35 godina moje karijere koju želim da podijelim sa svim svojim fanovima. Sigurna sam da ćemo dobro da se zabavimo i da će biti za pamćenje", izjavila je Lepa Brena.Kako smo saznali karte u pretprodaji su planule, zato požurite do NetTV Plus prodavnica u Beču, Salzburgu i Linzu i obezbijedite sebi mjesto.Sve informacije pronaći ćete na https://nettvplus.com/lepabrena