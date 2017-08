Četvrto izdanje Somersby Bridgea bit će otvoreno večeras, a Eiffelov most na Skenderiji koji je mjesto dešavanja će kao i proteklih godina svojim posjetiocima ponuditi nezaboravan provod.

Na For the Hunters stageu nastupit će bendovi iz BiH, regije i Velike Britanije, a čast da otvori ovogodišnje izdanje najposjećenijeg mjesta za sjajnu zabavu imat će cover bend Perpetuum Mobile.



Riječ je o jednom od najatraktivnijih funk/house/disko/pop bendova u Srbiji. Uz šarolik repertoar, poznate klubske hitove i live svirku, koja je njihovo najjače oružje, te svojim energičnim nastupom neće nikoga ostaviti ravnodušnim.



Somerby Bridge će do kraja Sarajevo Film Festivala ponuditi osam koncerata, a svi počinju u ponoć. Do ponoći je ulaz besplatan, a nakon ponoći se plaća 5 KM osim za posjetioce sa Somersby pozivnicom.



Također, svakoga dana u periodu od 15 do 19 sati bit će upriličen Happy Hour, namijenjem onima koji tragaju za predahom nakon napornog radnog dana. Od 17 sati moete je poslušati i tonske probe svojih omiljenih izvođača.