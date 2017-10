Treća sezona showa "Nikad nije kasno" počinje sa emitiranjem večeras od 20:55h na OBN-u. Izmjene u konceptu su minimalne, ali ipak dovoljne da donesu osvježenje i zadrže stalne gledatelje iz prošlih sezona.

Ono što novi serijal čini zanimljivim jesu male izmjene koje je donio Žika Jakšić, idejni tvorac ovog popularnog TV formata. Kao i prošle sezone, i ove je produkcija odlučila da show program Nikad Nije Kasno osvježi sitnim preinakama, malim ali dovoljnim da zadrži sve svoje poklonike. Kandidati će biti razvrstani u skupine, a sve će započeti uzbudljivim duelima u kojima će žiri i publika zajedno odlučivati o onima najboljima. Voditeljica Dragana Katić preuzet će ulogu na bijelim sofama, kao domaćica kandidatima, a Žika Jakšić bit će u stručnom žiriju zajedno sa Sašom Miloševićem. Uz njih će na trećoj stolici uvijek sjediti gostujući član žirija, a u prvoj emisiji je to Milica Todorović.



Ekipa će ove sezone se potruditi da sve podigne na još jedan veći nivo kada je u pitanju produkcija i studio. Oni koji su bili na kastinzima za natjecatelje kažu kako će i treća sezona biti prepuna odličnih kandidata i što je najvažnije sjajnim pjesmama koje su i do sada oduševljavale gledatelje. U to se možete uvjeriti ako večeras budete uz OBN nakon serije Elif.