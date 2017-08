Foto: EPA

Legendarni irski rock bend U2 na Facebooku je objavio novu pjesmu "The Blackout" kojom najavljuju novi album.

Iako prvi službeni singl "You're the Best Thing About Me" objavljuju 6. septembra, ipak su fanove obradovali potajno snimljenim videom tokom evropskog dijela turneje "Joshua Tree" ove godine.



Novi album nosit će naziv "Songs of Experience" i predstavljati nastavak albuma "Songs of Innocence" iz 2014. godine.







Nova pjesma izuzetno je energična, snimljena je uživo i manje je "dotjerivana" u odnosu na posljednje materijale benda, a refren joj liči na radove Ryana Teddera iz grupe One Republic, s kojim je U2 nedavno sarađivao.



Iako su album završili prošle godine, u vrijeme izbora Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a, momci iz U2-a ga nisu objavili jer su smatrali da ne odgovara aktuelnim političkim i društvenim promjenama.



Kazali su kako je "vjetar promjena" puhnuo i Evropom te su željeli "nanovo istražiti gdje se nalaze" zbog poruke koju svojom muzikom inače šalju. Izmjene koje su unijeli ipak su bile, kako kaže basista Adam Clayton, "kozmetičke".