Mahmut Orhan donosi planetarni hit Feel na banjalučku tvrđavu Kastel u petak, drugog dana ovogodišnjeg Nektar FreshWave Festivala.

Vlasnik planetarnog hita "Feel" Mahmut Orhan svoj prvi, ujedno i premijerni nastup u Bosni i Hercegovini imat će u petak, 11. avgusta, pred publikom šestog Nektar FreshWave festivala.Turski DJ i producent je prošle godine putem Ultra Music etikete lansirao apsolutni hit singl "Feel" što ga je zakucalo na sam vrh elektronske scene, o čemu svjedoči i pozamašna brojka različitih priznanja za ostvarenja koja je postigao ovaj single na različitim renomiranim top listama nekih od najpoznatijih muzičkih servisa kao što su iTunes ili Spotify. Nevjerovatnih 140 miliona pregleda putem Spotify, YouTube i iTunes servisa postavila je singl Feel na uzvišenu poziciju u industriji elektronske muzike, a ovog izvođača među najpoželjnije izvođače predstojeće festivalske sezone.Mahmut će publici u Banjoj Luci predstaviti svoju muziku koja se kreće između žanrova deep house, groovy dance u koje često gotovo dodaje elemente sopstvene kulture, trudeći se istovremeno da sve to doslovno upakuje u okvire globalnog mainstreama.Najbolji elektronski festival u BiH u svom šestom izdanju donosi žargonski rečeno vruću robu pred svoju publiku i izvjesno je da će sve biti u znaku posebnog osjećaja sreće i zadovoljstva.Predstojeće ljeto bit će još vrelije zahvaljujući našim prijateljima – kompaniji m:tel, Banjalučkoj pivari i Red Bullu, ali i do sad potvrđenim izvođačima, među kojima su James Zabiela, Dubfire, Carlo Lio i mnogi drugi. Još mnogo iznenađenja kada je o izvođačima riječ očekuje vas na šestom izdanju Nektar Freshwave festivala, koji će se održati od 10. do 12. avgusta na banjalučkoj tvrđavi Kastel, saopštili su organizatori.U prodaji su trodnevne ulaznice za ovogodišnje izdanje festivala i to po najpovoljnijoj cijeni od svega 35 KM, što podrazumijeva popust od čak 40%. Ulaznice su dostupne za kupovinu putem online ticket servisa kupikartu.ba