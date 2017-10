Američka pjevačica Taylor Swift objavila je novu pjesmu pod nazivom "Gorgeous" sa svog dugo očekivanog šestog albuma Reputation.

Ovo je treća pjesma s njenog posljednjeg albuma, dok su ranije ove godine objavljeni "Look What You Made Me Do" i "Ready for It".



Swift u posljednjih nekoliko mjeseci nije bila aktivna na svom javnom profilu, ali je najavila turneju za decembar.



Album "Reputation" će biti objavljen 10. novembra, a već je dostupan za narudžbe. Swift iza sebe ima još i albume "1989" iz 2014. godine, "Red" iz 2012. godine, "Speak Now" iz 2010. godine, "Fearless" iz 2008. te "Taylor Swift" iz 2006. godine.