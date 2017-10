Popularna američka pjevačica Taylor Swift objavila je najavu videospota za novu pjesmu "Ready For It" kojeg će premijerno prikazati u četvrtak.

Pjevačica je početkom oktobra objavila ovu pjesmu s nadolazećeg, šestog albuma, ali je malio pričekala s objavom spota.



Swift je pjesmu "Ready For It" napisala u saradnji s Maxom Martinom, Alijem Payamijem i Shellbackom. U novom futurističkom spotu pjevačica se pojavljuje kao duh sa supermoćima, a teaser za spot mnogi opisuju kao najavu za film.



Inače, ovo je četvrta pjesma s njenog dugoočekivanom albuma koji će biti objavljen 10. novembra. Nakon promocije albuma Taylor je najavila turneju po Americi.



"Look What You Made Me Do" je prva pjesma s novog albuma koju je Taylor objavila prije dva mjeseca. Popularna Amerikanka već je osvojila brojnu publiku širom svijeta s novim hitovima koji se penju na vrh prestižne Billboardove muzičke liste Hot 100.