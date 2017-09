Sarajevski Club Monument, za početak jesenske sezone, donosi jedan interesantan projekat u kojem su se pronašli mladi umjetnici širom BiH.

Naime, riječ je o takmičenju pod nazivom: New musician or a brand new band. Konkurs za takmičenje je aktuelan još od mjeseca maja, te su zvanični učesnici objavljeni jučer, 18.09.2017.godine.Izabrani učesnici su:Starbridge band- SarajevoAnita Šunjić- MostarTale Quale band- MostarAdin MulaahmetovićPobjednik osvaja snimanje svoje autorske pjesme u profesionalnom studiju maestra Damira Arslanagića. Sponzor nagrade je u samostalno Club Monument, partneri projekta su Sunday Stories.Takmičenje počinje u petak, 22.09.2017.godine u 22:00sata, te će trajati taj i naredna tri petka. Finalno dana: 13.10.2017.godine bend/muzičar koji osvoji glavnu nagradu će održati svoj samostalni koncert.Ulaz za događaj u petak je besplatan. Club Monument poziva sve prijatelje muzike, kao i sve zainteresovane za dobar provod da dođu, plešu, slušaju i podrže mladost. 4 izabrana učesnika će svirati na sceni od 22:00 do 01:30 sati.