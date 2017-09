"Švedski kralj" Mats Gustafsson nastupit će u Sarajevu 3. novembra

Švedski saksofonista, improvizator i kompozitor Mats Gustafsson predstavit će se po prvi put publici Jazz Festa solo koncertom koji će održati 3. novembra u Domu policije u okviru XXI. Jazz Festa Sarajevo 2017.

Švedski saksofonista, improvizator i kompozitor Mats Gustafsson predstavit će se po prvi put publici Jazz Festa solo koncertom koji će održati 3. novembra u Domu policije u okviru XXI. Jazz Festa Sarajevo 2017.

Na muzičkoj sceni prisutan je od osamdesetih godina, lista njegovih saradnji je više nego impresivna a uključuje Sonic Youth, The Ex, The Thing te muzičare kao što su Peter Brotzmann, Barry Guy, Derek Bailey, Misha Mengelberg, Evan Parker…



Muzička kritika naziva ga jednim od najcjenjenijih free jazz saksofonista, “kraljem švedske impro scene” i “istinskim muzičkim istraživačem”. Njegova muzika je hrabra, slobodna i nadasve kreativna a nalazi se na više od 200 diskografskih jedinica koliko je snimio u karijeri, od toga 30 solo albuma.



Ovaj umjetnik slobodnoj improvizaciji daje potpuno novo značenje, pokazujući beskrajan potencijal bariton saksofona ali i vlastitog kreativnog izraza. Njegove intenzivne izvedbe otvaraju uzbudljive zvučne svjetove, beskompromisne i originalne koji su izvan utvrđenih pravila i matrica. Ili njegovim riječima: “Jednom sam nogom u panku a drugom u improvizaciji!”



Ulaznice za koncert Matsa Gustafssona vrijede i za koncert Williama Parkera i Hamida Drakea, a možete ih kupiti ili rezervirati na www.jazzfest.ba po friendly cijenama do 15. septembra.