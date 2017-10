Reper Snoop Dogg, dugogodišnji pripadnik zloglasne afroameričke ulične bande Crips, najavio je svoj novi album "Make America Crip Again". Naziv albuma inspirisan je sloganom Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u SAD-u 2016. godine "Make America Great Again".

Novi album legendarnog repera, 16. po redu, bit će objavljen 27. oktobra, a najvjerovatnije će tada biti dostupan na internetu za streamovanje. Ovo je njegov drugi album objavljen ove godine, nakon albuma "Neva Left" iz jula."Make America Crip Again" je nastavak Snoopovog sukoba s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji se pojavio nakon što je objavljen kontroverzni spot u kojem se pojavljuje Trump.Pojedinci su tvrdili da bi video mogao inspirisati pokušaj atentata, a predsjednik je odgovorio preko Twittera, kazavši da Snoop ne bi prošao nekažnjeno da je video bio namijenjen bivšem predsjedniku Baracku Obami.Nažalost, za sada je dostupna samo naslovna pjesma s novog albuma "Make America Crip Again" i nazivi pjesama.1. M.A.C.A.2. 3’s Company (ft. Chris Brown & OT Genasis)3. Good Foot4. Dis Finna Be a Breeze (ft. Ha Ha Davis)5. None of Mine6. My Last Name (ft. October London)7. Sports Center (ft. Designer Flow)8. Fly Away (ft. Shon Lawon)