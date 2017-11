Skenderija sada ima tim koji organizuje koncerte: Dovode Joksimovića i Dubiozu Kolektiv

Kantonalno javno preduzeće Centar Skenderija ove godine je napravilo veliki pomak u svom radu organizujući samostalno dva koncerta kojima će proslaviti 48. rođendan. Riječ je o velikim koncertima regionalne zvijezde Željka Joksimovića i planetarno popularne bh. grupe Dubioza kolektiv.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Kako je rekao Amer Kapo, direktor JKP Centar Skenderija, do sada su samo iznajmljivali sale za koncerte i druga dešavanja, a sada su se prvi put upustili u posao organizacije. Sada Centar Skenderija poput Arene u Zagrebu ima svoj producentski tim koji će realizovati koncerte."Ovo je veliki izazov. Karte za oba koncerta se odlično prodaju. Nećemo stati na ovome i trudit ćemo se da imamo bar jedan koncert u dva mjeseca za naše građane, u našoj ili tuđoj organizaciji. Želja nam je da Sarajevo ima veliki broj kulturnih dešavanja, što smo i pokazali time što je dvorana Mirza Delibašić bila ispunjena raznim dešavanjima u proteklom periodu", rekao je Kapo.Koncerti koje organizuju imat će njihov logo i zaštitni znak. Uprkos tome što su imali manji problem jer su kao javno preduzeće morali organizovati javni poziv, uspjeli su sve okončati i pripreme teku prema planu.Kada je riječ o koncertu Željka Joksimovića, bit će to potpuno drugačiji koncert od onih na koje su naši građani navikli. U prodaji je samo 3.500 karata jer će sve biti sjedeća mjesta."Sretan sam što ću nastupati u Centru Skenderija za njihov 48. rođendan. Prvi put nastupam u toj dvorani u Sarajevu. Bit će puno mojih pjesama, ali i pjesama koje nisu moje, obučenih u 'prednovogodišnje odijelo', bit će puno muzike i vjerujem da će Sarajlije uživati", rekao je Joksimović putem videolinka.Za Dubiozu je planirano 10.000 karata."Ovo je naš prvi veliki korak. Imamo 100 uposlenih i do sada smo uspješno organizovali sve što je bilo potrebno za održavanje događaja, mijenjali podloge u vrlo kratkom periodu, pa vjerujem da će tako biti i za ova dva koncerta koja se održavaju u razmaku od tri dana", kazao je Kapo.Podsjetimo, koncert Željka Joksimovića je 29. novembra, a Dubioze 1. decembra ove godine.