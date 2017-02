Poznati hrvatski kantautor Neno Belan sinoć je upriličio koncert u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Kombinacijom starih i novih hitova rame uz rame sa članovima benda Fiumens, Belan je publiku uveo u subotnju noć u kojoj su se jedan na drugi nadovezivali najromantičniji stihovi u slavu ljubavi.

Pjesmom publiku odvodi u svijet mašte

Puls publike

Uz Belanove stihove zaljubljivale su se, ali i patile brojne generacije fanova, a ova noć nešto starije Tuzlake vratila je u mladost te probudila sjetu za proteklim vremenima.Belan sa članovima spomenutog benda za februarske koncerte uvijek priprema poseban program.Tako je bilo i ovaj put, a prisutni su imali priliku uživati u nizu nezaboravnih pjesama, sada već pravih evergreena iz vremena grupe Đavoli, preko Belanove solo karijere, pa do hitova kojima je u posljednje dvije decenije potvrdio status jednog od najizvođenijih i najpopularnijih kantautora na ovim prostorima.Belan je u razgovoru za Klix.ba kazao da se raduje apsolutno svim nastupima, ali posebno onima u gradovima u kojima nema priliku tako često pjevati, kao što je Tuzla."U Tuzli sam prije znao biti jako često, ali onda je nastao jedan period u kojem se nisam pojavljivao. Ovaj nastup me raduje jer se zaista nismo dugo vidjeli i želim obnoviti staru konekciju", kaže Belan na početku rzgovora za Klix.ba.Tradicionalno priprema seriju koncerata u februaru za koji i sam veoma često kaže da je pravi mjesec ljubavi."U februaru se ustalilo da se slavi Valentinovo, a s obzirom da u šali često kažem da imam 199 ljubavnih pjesama na repertoaru i kafanu, smatrao sam da je prigodno svirati na sam dan zaljubljenih. Tako je bilo proteklih 10 do 15 godina, ali su u međuvremenu i drugi izvođači počeli sa tom praksom, tako da smo se mi odlučili malo izmaknuti te svirati tokom nekoliko dana u februaru", nastavlja Belan.Kroz svoje pjesme nikada nije pričao o društvu u kojem živi niti se osvrtao na politiku. Na naš upit kako se uspijeva u potpunosti odmaknuti od svakodnevnog života i pjevati samo o ljubavi, Belan kaže:"Mene prirodno ne zanima društvena tematika. Postoje ljudi koji pjevaju o tome, što lično volim slušati i gledati. Ja osjećam da je moja misija pjevati ljubavne pjesme te da ljudima pokušam pružiti i u ovim lošim vremenima za život minute muzike u kojima se mogu opustiti i nestati iz ovog lošeg realnog trenutka i otići u svijet moje mašte ili emocija koju pružim preko svoje muzike".Ističe i da mu je ljubav vodilja kroz život, s tim da je, navodi on, treba shvatiti u univerzalnom obliku."Uvijek je tema ljubav između muškarca i žene, ali ljubav postoji i prema životu općenito, odnosno prema prijateljima, porodici, muzici, umjetnosti... Ljubav je pokretačka sila, a što je čovjek ima više u životu, to je sretniji", smatra naš sagovornik.Na njegovim koncertima zastupljene su sve generacije, a ističe da ga posebno raduje što u publici ima priliku vidjeti i osobe koje su mlađe od nekih njegovih pjesama."Te pjesme su preskočile generacijske barijere, a postale su jedna vrsta evergreena. Meni je to odličan osjećaj i vjerujem da mladi ljudi te pjesme koje sam radio prije nego su se oni i rodili danas vole. Vjerujem da će one ići i na iduće generacije koje će doći, a to mi je dokaz da sam dobro razmišljao i radio. Tako pokušavam raditi i danas", nastavlja Belan.Za vrijeme nastupa sa članovima benda trudi se poslušati puls publike te svirati ono što svima u datom trenutku odgovara."Mi nemamo listu pjesama koje ćemo izvesti. Dobro smo uvježbani, tako da nakon prve numere već osjetim puls publike te na osnovu toga trudim se provesti ih kroz svoju muzičku priču", otkriva ovaj kantautor.Iako već tri decenije djeluje na muzičkoj sceni, Belana i danas posao kojim se bavi u potpunosti ispunjava.Kako kaže i danas mu je najdraži osjećaj popeti se na binu i odsvirati koncert s bendom za publiku koja je raspoložena za njegove pjesme."Naravno, volim i rad u studiju, odnosno stvarati nove pjesme, eksperimentirati... Posljednjih godina mnogo radim i u pozorištu za njihove potrebe, a postao sam i direktor Zagrebačkog festivala. Ima raznih poslova, ali svi su vezani za muziku. Možda će zvučati patetično, ali ja ću reći da je moj život muzika. To me veseli jer se bavim poslom kojeg volim", ističe on.Inače, 2017. za Belana je godina u kojoj proslavlja dvije decenije zajedništva sa bendom Fiumens.Voli se prisjećati lijepih trenutaka iz mladosti, ali nije nostalgičan."To su bila vremena mladosti i odrastanja kakva muzičar samo poželjeti može, međutim, ja živim danas, a ne jučer i okrenut sam prema budućnosti. Uvijek razmišljam šta mogu novo i dobro napraviti, da sutra bude bolje. Lijepo se prisjetiti tih vremena za kojima, opet s druge strane, ne patim", zaključuje Belan u razgovoru za Klix.ba.