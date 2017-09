Bosanskohercegovački jazz ambasador, pijanist, kompozitor, dirigent, aranžer i profesor Sinan Alimanović, održat će seriju koncerata u okviru CEEC Culture & Arts Carnivala u Pekingu (Narodna Republika Kina), u prvoj sedmici oktobra, 2017. godine.

Sinan Alimanović, predstavit će bosanski jazz, bosnian groove, kao lider internacionalnog benda koji je sačinjen od najboljih američkih i evropskih jazz muzičara, jazz velikana koji će izvoditi Alimanovićeve autorske jazz kompozicije, kao i poznate jazz standarde premještene u novi kontekst.Harvie S, kontrabasist i kompozitor iz New Yorka, kao i višedecenijski profesor na Manhattan School of Music dio je Alimanovićeve ritam sekcije. Harvie S je do sad sarađivao sa najvećim imenima iz svijeta muzike, kao što su: James Brown, Kenny Barron, Chick Corea, Tony Bennett, Pat Metheny, Paul Motion, Gil Evans, Randy Brecker, Stan Getz, Toots Thielemans i mnogim drugim.Vladimir Kostadinović, višestruko nagrađivani bubnjar sa stalnom adresom u Beču, spada među najbolje svjetske jazz bubnjare mlađe generacije. On je, uz Sinana Alimanovića na klaviru i Harvie S – a na kontrabasu, član ritam sekcije. Kostadinović je do sad zabilježio saradnje sa svjetskim muzičarima, kao što su: Benny Golson, Joe Sanders, Gregory Porter, Bob Mintzer, Duško Gojković, Chico Freeman itd.Lejla Alimanović, magistrica u oblasti odnosa između jazza i književnosti, te jazz vokalistica, u Pekingu će, uz podršku trija, premijerno predstaviti autorsku kompoziciju “In Search For Freedom”, te izvesti kompozicije Sinana Alimanovića i jazz standarde. Do sada je zabilježila saradnje sa vrhunskim jazz muzičarima, kao što su: Jim Mullen, Saša Borovec, Vladimir Kostadinović itd.Sinan Alimanović, višestruko nagrađivani bh jazz ambasador, u kontinuitetu promoviše bosanskohercegovačku jazz scenu kroz saradnje sa najrelevantnijim imenima iz jazz svijeta, među kojima su i višestruki dobitnici prestižne nagrade Grammy: Randy Brecker, Harvie S, Duško Gojković, Ladislav Fidri, Alex Blake, Bobby Sanabria, Barbara Hendricks, Petar Ugrin, Jim Mullen, Gianni Basso, Aladár Pege i mnogi drugi…Pokraj navedenih koncerata, koji će se realizirati 03. i 05. oktobra, 2017. godine u Expo Parku u Pekingu, u organizaciji Ministarstva kulture Narodne Republike Kine i Grada Pekinga, Sinan Alimanović International Band će se dodatno predstaviti kineskoj publici na koncertu koji će se održati 04. oktobra, u DDC Dusk Dawn Clubu.Tri koncerta u Pekingu su uvertira za jazz koncert, u istoj muzičkoj formaciji, koji Sinan Alimanović International Band priprema za sarajevsku publiku u decembaru 2017. godine.