Šejla Grgić ili Sheyla je internet javnosti, a posebno korisnicima YouTubea, poznata kao bosanska Adele, što zbog slavnog covera pjesme "Hello", što zbog jedinstvenog glasa koji zavređuje pažnju.

Šejla Grgić ili Sheyla je internet javnosti, a posebno korisnicima YouTubea, poznata kao bosanska Adele, što zbog slavnog covera pjesme "Hello", što zbog jedinstvenog glasa koji zavređuje pažnju.

Od obrade hita "Hello" na Sheylinom YouTube kanalu popularnija je samo acapella izvedba pjesme "Hymn For The Weekend" britanske grupe Coldplay koja je pregledana i preslušana zavidnih 380.000 puta. Ipak, mlada muzičarka drži se tla pod nogama."Velika mi je čast što me porede s njom, ali ipak, jedna je Adele i ne treba pretjerivati", kazala je Sheyla u razgovoru za Klix.ba.Uspon je počeo trijumfom 2016. godine na Music I/Om online muzičkom takmičenju, gdje se prijavljuju ljudi iz cijelog svijeta predstavljajući svoj talent i kreativnost kroz autorska djela ili obrade pjesama."Pobjeda je bila podsticaj za dalji rad te mi je bilo drago što sam mogla predstaviti svoju državu na prvom online svjetskom muzičkom takmičenju i što sam bila inspiracija mnogim mladim ljudima koji se bave ovim poslom", objasnila je Sheyla.S obzirom na to da je prvi cover objavljen prije nešto manje od dvije godine sakupio tek 20.000 pregleda (obrada "We Found Love" od Rihanne), a da je od tada odobravanje javnosti samo raslo, evidentno je da Sheyla zna kako oko sebe okupiti saradnike u ispunjavanju životnog sna – stvaranja muzike.Naime, manje je poznato da je 23-godišnjakinja porijeklom iz Sanskog Mosta zajedno s Romanom Kuduzovićem 2014. godine osnovala studio za audio i video produkciju "Vox Meduza", gdje je na dnevnom redu malo drugačija agenda od one na koju su njeni fanovi navikli."U sklopu studija okupljena je ekipa za 'Funk Sevdah Project' koji je prvi projekt u okviru ovog studija gdje ulažemo veliku energiju u to da sevdalinku uradimo u funk stilu na bosanskom i engleskom jeziku. To radimo u namjeri da približimo sevdalinku mlađoj publici, a prevođenjem na engleski jezik želimo približiti sevdalinku ljudima izvan BiH i Balkana", rekla je Sheyla.U maju će "Funk Sevdah Project" održati nastup u sklopu muzičkog festivala "Biennale of Young Artists from Mediterranean Europe" u Tirani.Posljednji plod ekipe može se poslušati u pjesmi "My Dear Rose" kao odličnoj obradi sevdalinke "Ružo moja".Kako je rekla na kraju razgovora, trenutno je fokusirana na autorski rad, a možda će objaviti i nekoliko covera u međuvremenu.