Nastup velike balkanske zvijezde Severine na Gradskom bazenu u Mostaru, tačnije klubu Daleka obala, čekao se mjesecima, a sinoć je ispunio sva očekivanja.

Publika je zbog Severine do posljednjeg mjesta ispunila najpoznatiji mostarski ljetni klub i od prve do zadnje pjesme pjevala i plesala s njom.



Severinin nastup iako najavljen za 22 sata, krenuo je tek pola sata iza ponoći. Razdragano mnoštvo u prvim redovima pjevalo je svaku pjesmu u glas sa svojom zvijezdom.



"Ovo će biti dobra noć predosjećam" pjevalo se na početku, kasnije se ljubilo kao "Hurem", da bi mu se na kraju poručilo da je "Mrtav bez nje". Fanovi su pjevali i "Dobro došao u klub", "Tridesete", "Tarapana", brojne stare i nove hitove.



Energičan nastup najpoznatije Splićanke nosio je Mostarce do ranih jutarnjih sati.