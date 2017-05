Nakon prošlogodišnjeg uspeha singla "Kliziš" kojim su napravili iskorak u odnosu na svoje reggae korijene, Beogradski sastav Irie FM vratio se na scenu sa novim hitom u izdanju izdavačke kuće Lampshade Media. Singl "Putevi", ispraćen fantastičnim videom, doživio je svoju MTV premijeru.

U spotu, ili bolje rečeno mini filmu, pojavljuju se Sergej Trifunović i manekenka Sonja Pavlica kao dvije suprotstavljene slike u mislima glavnog junaka kojeg tumači pjevač benda Vukašin Marković koji istovremeno potpisuje i scenario i režiju videa.



"Spot je priča o izboru. Pravom, pogrešnom, napravljenom u datom trenutku, pod pritiskom okolnosti, loših procjena, prečica, obilaznica... Atmosferičnim narativom pričamo o lošoj ideji negativca priče koju je odbio naš heroj koji time snosi posljedice, prisećajući se posljednje lijepe stvari koju je vidio to jutro i dominantne situacije koja mu je presudila. Da li je to pravi ili pogrešan izbor, svakako najskuplje plaćen, ostaje gledaocima da osjete“, kaže Vukašin Marković.



Govoreći o samoj pjesmi Vukašin je rekao da je to razgovor sa samim sobom.



"U 4 ujutru na autoputu, doduše na motoru, kad je put ispred dovoljno 'siguran' da se 'misli' na nešto drugo u tom trenutku. Rasuto i bez mnogo odgovora ali intenzivno, otvoreno, pomalo i sramno, u vrtlogu mana, briga, želja i očekivanja. Nagonska reakcija na paniku koju nosi savremeni svijet i svepristunost prebrzog protoka vremena. Oda ličnim slabostima u varljivoj trci sa sekundama. Koja je to 'šaka' pravih izbora koje treba donijeti kako bih došao do zrna spokoja i kako se izboriti sa tonom pogrešnih. Iskrena i nervozna introspekcija, kojoj brzina obrtaja nažalost nikako ne čini uslugu već samo podiže uzbuđenje i na jedan grozničav način tjera čoveka da se suoči sa svojom neizbežnom prolaznošću", rekao je Vukašin.



Singl "Putevi" bit će objavljen u digitalnom formatu putem izdavačke kuće Lampshade Media za koju su objavili i svoj prethodni hit. Kako su izjavili u jednom od skorijih intervjua, Irie FM će nastaviti objavljivati singlove pritom se ne ograničavajući ni žanrom, ni jezikom, ni publikom.