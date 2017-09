Mikser House Sarajevo sinoć je obilježio 20. godišnjicu od nastupa grupe U2 na Koševu. Veliki broj Sarajlija podijelio je sinoć svoja sjećanja, fotografije, karte, majice i novinske članke s koncerta koji je mnogo značio za građane Sarajeva koji su tada tek izašli iz rata.

Mikser House Sarajevo sinoć je obilježio 20. godišnjicu od nastupa grupe U2 na Koševu. Veliki broj Sarajlija podijelio je sinoć svoja sjećanja, fotografije, karte, majice i novinske članke s koncerta koji je mnogo značio za građane Sarajeva koji su tada tek izašli iz rata.

U objektu Mikser housea organizovana je izložba, a potom i koncert italijanskog benda U2 Real Tribute band koji je pjevao velike hitove poput "I will follow", "Stay", "Pride", "I still haven't found", "All I want is you"...Sala je bila popunjena fanovima koji su pjevali uglas. Oni malo zreliji donijeli su sa sobom podsjetnik s koncerta koji je bio 1997. godine.Među publikom su bili i članovi tima koji su radili na pripremi koncerta na Koševu.U2 Real Tribute Band čine petorica članova: pjevač Gilbert Battiston, gitarista Gigi Del Ponte, basista Stefano Battison, bubnjar Andrea Vasco Finatti i klaviajturista Ivano Battiston. Iza sebe imaju brojne nastupe već dugi niz godna, a 2009. godine održali su koncert na Festivalu piva u Begoradu gdje je prisustvovalo 50.000 ljudi.Bend je debitovao 1995. godine i od tada imaju nastupe širom svijeta. Poznati su po energiji i uspostavljanju veze s publikom zbog čega ih pamte i vraćaju se na njihove koncerte.