U okviru jedinstvene i uzbudljive muzičke kampanje pod nazivom Tuborg Open, Sara Jo i Đorđe Miljenović (Sky Wikluh), ovoga petka, u sarajevskom klubu Cinema Sloga, prvi put zajedno se predstavljaju bh. publici. Na predstojećem nastupu, između ostalog, izvest će i singlove "Samo ti" i "Imam tvoju ljubav", ljetne hitove nastale na jedinstvenom Tuborg Beat-u kojeg je kreirao svjetski poznati producentski trio Major Lazer.

A upravo zahvaljujući ovoj kampanji, brojni svjetski izvođači dobili su jedinstvenu priliku da svako u svom stilu i muzičkom pravcu iskoriste Tuborg Beat i pretvore ga u nove singlove. Iz naše regije odabrani su Đorđe Miljenović, u ulozi producenta i ambasadora projekta, te Sara Jo, Frenkie i Who See.



Sara Jo, mlada pop pjevačica iz Srbije modernim i specifičnim pop zvukom osvaja top liste. Izvrsna pjevačica, ali i plesačica, prisutne će oduševiti zaraznom melodijom pjesme „Samo ti“, ocjenjene kao osvježavajuća pop himna o zaljubljivanju.



"Cijenim ekipu Major Lazer, mislim da je napravio nekoliko fenomenalnih stvari, pogotovo kada su u pitanju klupske stvari. Mislim da je Đorđe napravio sjajan posao uz taj originalni beat i da je krajnji proizvod i bolji nego sto sam ja mislila. Stvarno sam happy u vezi sa tim", izjavila je Sara Jo i dodala "Ples je moja prva ljubav i mora da bude dio mog nastupa. Teško mi je da izdvojim jedan stil, ali ipak najviše mi prija hip-hop energija, malo agresivnija".



Đorđe Miljenović, muzičar i producent iz Srbije, publici poznatiji kao Sky Wikluh, član beogradskog hip-hop trojca Bad Copy, odnedavno preferira rock&roll i blues i sa novim bendom objavljuje dupli album "Amovi" i "Sam pao sam se ubio". Osim kao producent, u ovoj kampanji pojavljuje se i kao izvođač posljednjeg singla lansiranog u okviru nje, kreiranog u alternative rock beatu "Imam tvoju ljubav".

"Velika čast je biti u bliskoj vezi sa cijelom pričom u kojoj sudjeluje Major Lazer. Rock je žanr u koji sam od skora krenuo i to je beat na kojem sam ja radio singl. Sigurno je da je zanimljivije raditi pop i rock aranžman, ali je i kompleksnije i teže", izjavio je Đorđe Miljenović.



Pod sloganom Isprati priču, isprati beat svi su pozvani da u klubu Cinema Sloga od 21 sati uživaju u njihovom nastupu, a ulaz je besplatan.