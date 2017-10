Popularni britanski soul pjevač Sam Smith predstavio je novu baladu "Burning" s nadolazećeg albuma, koja donosi emotivne stihove o bolnom raskidu ljubavne veze.

Popularni britanski soul pjevač Sam Smith predstavio je novu baladu "Burning" s nadolazećeg albuma, koja donosi emotivne stihove o bolnom raskidu ljubavne veze.

Smith je poznat po srceparajućim melodijama na koje malo ko može ostati ravnodušan, a tako bi moglo biti i s novom pjesmom. Britanac je izjavio kako je "Burning" pjesma u kojoj se dosad najviše pronašao.



"Prolazio sam kroz vrlo težak period prošle godine. Živio sam u Londonu gdje sam se suočio s veoma teškim raskidom. Na neki način sam gorio, što sam pretočio u stihove moje nove pjesme. Ovo je najosobnija pjesma koju sam dosad napisao", kazao je Smith u intervjuu za Radio MistaJam.



"Burning" je pjesma sa Smithovog nadolazećeg albuma "The Thrill of It All" koji izlazi u prodaju 3. novembra. Album je već dostupan za narudžbe preko svih internet muzičkih platformi.



Britanac je dosad objavio dvije pjesme s novog albuma, i to "Too Good At Goodbyes" i "Pray". Na novom albumu Sam je sarađivao s brojnim producentima i muzičarima, a neki od njih su Jimmy Napes, Steve Fitzmaurice, Malay, jason Boyd, Stargate, Yebba...