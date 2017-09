Prateći svjetski uspjeh debitantskog izdanja "In The Lonely Hour" iz 2014. godine, i hita "Writings On The Wall" iz 2015. godine, nastalog za potrebe filma James Bond, Sam Smith nakon dvije godine pauze predstavlja singl "Too Goo At Goodbyes".

