Sam Smith je objavio novi album "The Thrill Of It All"

Foto: Aleksandar Bošković

Nakon više od tri godine, dobitnik Oscar, Grammy, BRIT i mnogih drugih nagrada, Sam Smith je objavio svoj drugi po redu studijski album “The Thrill Of It All”, koji jedostupan preko servisa Google Play i Deezer.

Nakon više od tri godine, dobitnik Oscar, Grammy, BRIT i mnogih drugih nagrada, Sam Smith je objavio svoj drugi po redu studijski album “The Thrill Of It All”, koji jedostupan preko servisa Google Play i Deezer.

Sam Smith je takođre jedan od rijetkih izvođača koji je pisao pjesmu za čuveni filmski fenomen "James Bond" koji mu je i donio Oscar nagradu.



Prvi singl sa albuma, "Too Good At Goodbyes", koji je objavljen 06. septembra, dostigao je 1. mjesto u Velikoj Britaniji, što je ujedno i njegov šesti singl koji je ovo postigao. Prije izlaska albuma, Sam je održao seriju manjih nastupa u Londonu, New Yorku, Berlinu i Los Angelesu, gdje su fanovi imali priliku da čuju i djelić novog materijala. U sklopu promocije novog albuma, Sam se po drugi put predstavio u popularnom američkom showu "Saturday Night Live", gde je uživo izveo pjesme "Pray" i "Burning" koje se nalaze na ovom albumu



Na novom albumu je sarađivao sa svojim dugogodišnjim prijateljem i saradnikom , čuvenim producentom Jimmy Napesom. Na albumu "The Thrill Of It All" su učestvovali i Timbaland, Malay, Jason "Poo Bear" Boyd i Stargate. Na pjesmi "No Peace" je sarađivao i sa mladom umjetnicom, koja nastupa pod umjetničkim imenom YEBBA.



Album je od danas dostupan u standardnoj (10 pjesama) i specijalnoj (14 pjesama) verziji, a obje verzije su dostupne na servisima Deezer i Google Playu.