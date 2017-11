Pored rada na kozmetičkoj liniji Fenty Beauty, Rihanna se nakon dugo vremena uspjela posvetiti i muzici. Popularna pjevačica s Barbadosa ostvarila je saradnju s američkom hip hop, funk i rock grupom N.E.R.D. u novoj pjesmi "Lemon".

Pored rada na kozmetičkoj liniji Fenty Beauty, Rihanna se nakon dugo vremena uspjela posvetiti i muzici. Popularna pjevačica s Barbadosa ostvarila je saradnju s američkom hip hop, funk i rock grupom N.E.R.D. u novoj pjesmi "Lemon".

Ova pjesma ujedno je najavljena i kao povratnički singl grupe N.E.R.D (No one Ever Really Dies) koja nije ništa objavila protekle tri godine. Inače, članovi grupe su Chad Hugo, Shay Haley i Pharrell Williams.



Iako je Pharrell producirao pjesmu poprilično minimalistički u electro i hip hop stilu, Riri je imala dovoljno prostora da pokaže njenu repersku stranu na koju mnogi uvijek imaju dobre reakcije.



Pjesma "Lemon" je za samo jedan dan uspjela prikupiti više od milion i po pregleda na Youtubeu, što obećava uspješan povratak članovima američke grupe. Podsjećamo, grupa N.E.R.D. je posljednji album objavila 2010. godine, a postoji od 1992. godine.



Pharrell je prije dvije godine najavio kako će se N.E.R.D. vratiti na scenu, ali nije spominjao saradnju s Rihannom, tako da je pjesma "Lemon" veliko iznenađenje za ljubitelje rap i R&B zvuka.



Videospot za pjesmu također je jako zanimljiv, a Rihanna u prvom kadru plesačici brije kosu.